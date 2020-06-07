Телефонные мошенники «обчистили» трех калужан почти на 200 тысяч

Сегодня, 7 июня, калужская полиция рассказала о новых случаях телефонных мошенничеств. Их жертвами стали жители Калуги и области.

Схема преступления всегда одна и та же. Потерпевшим на сотовые телефоны поступили звонки от неизвестных людей, которые представлялись или сотрудниками банков, или сотрудниками службы безопасности этих же кредитно-финансовых организаций.

Преступники рассказывали историю о том, что со счетов клиентов некие злоумышленники пытаются перевести деньги и нужно срочно произвести блокировку несанкционированных операций. Для этого они запрашивали код доступа от личного кабинета, после чего похищали их деньги.

- В ряде случаев мошенники предлагали якобы для безопасности перевести все денежные средства на специальный счет, который, со слов незнакомцев, предоставил клиенту банк. Мошенники диктовали гражданам счет, и те, веря собеседникам, переводили свои сбережения, - рассказали КП40 в пресс-службе регионального УМВД.

Так, трое калужан лишились 54 000 рублей, 100 000 рублей и 17 000 рублей.

Добровольно на некие резервные счета перевели свои деньги мошенникам жители Обнинска, Медынского и Кировского районов. Они заявили о хищении 32 000 рублей, 98 000 рублей и 21 000 рублей.