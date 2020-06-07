В Калужской области у женщины «увели» телефон в парикмахерской, пока она подстригалась

Полицией Малоярославецкого района задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в краже мобильного телефона, сообщила сегодня, 7 июня, пресс-служба регионального УМВД.

По материалам дела, гаджет принадлежал местной жительнице. Женщина пришла в парикмахерскую и ожидала в холле своего мастера. Когда ее пригласили в зал, она случайно оставила телефон на стуле, забыв убрать его в сумку. Выйдя от мастера, она начала искать свой мобильник. Сотрудник парикмахерской сказала, что видела его в холле. Она хотела вернуть его владельцу и зашла в мужской зал, с вопросом, не оставлял ли кто-то телефон. Один из посетителей зала сказал, что гаджет принадлежит ему. Мучжина забрал телефон и быстро ушел.

В полиции похититель во всем сознался, на него заведено уголовное дело. Телефон вернули законной владелице.

Следствие продолжается.