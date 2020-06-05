Москвич развращал 11-летнюю девочку из Калужской области

Телефон подозреваемого.

Калужские следователи задержали жителя Москвы, который развращал малолетних детей в интернете. Уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних».

- В октябре 2019 года в ходе общения в социальной сети с 11-летней девочкой из Дзержинского района Калужской области, находящейся в беспомощном состоянии в силу своего возраста, подозреваемый шантажом заставил ребенка прислать свои аморальные фотографии, - отмечают в пятницу, 5 июня, в СК. - Используя технические средства, оперативные сотрудники установили личность подозреваемого и его место жительства.

Мужчину задержали в Москве и привезли в Калугу. В гаджетах москвича нашли переписку с детьми из различных регионов России.

- Подозреваемый не женат, иждивенцев не имеет, злоупотребляет алкогольными напитками, не трудоустроен, занимался преступной деятельностью до момента задержания, - говорят следователи.

Чтобы с детьми не происходило подобных историй, следователи рекомендуют рассказать им о том, что в социальной сети можно общаться лишь с человеком, которого лично знаешь, нельзя принимать приглашения о дружбе от незнакомцев и тем более рассказывать о себе и своей семье. Если в общении через социальную сеть ребенка что-либо настораживает, необходимо рассказать об этом взрослым.