Бывшего сотрудника калужской колонии самого отправили за решётку

В Калужской области суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который ранее работал начальником отряда в исправительной колонии в Товарково. Его признали виновным в незаконных действиях и превышении должностных полномочий.

Как рассказали в четверг, 4 июня, в прокуратуре Калужской области, в 2017 году виновник пронес на территорию учреждения и передал осужденному свой мобильный телефон.

Кроме того, он за 45 тысяч от посредника пронёс в колонию 9 мобильных телефонов. Подсудимый уволен из органов исполнительной системы, подчёркивают в прокуратуре.

Суд отправил мужчину в колонию общего режима на пять лет.