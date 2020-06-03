В Калуге подростка пырнули ножом за долг в 600 рублей

В Калуге суд в ближайшее время рассмотрит уголовное дело 17-летнего парня. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью другому несовершеннолетнему.

По версии следствия, в конце января 2020 года они находились в лесном массиве на территории города.

- У одного из них имелся долг в размере 600 рублей, - говорят в калужском региональном управлении СК. - Из-за отказа возвращения ему денежных средств, обвиняемый нанёс знакомому ножевое ранение, причинившее тяжкий вред его здоровью, после чего скрылся с места происшествия.

Обвиняемый имеет среднее профессиональное образование, сейчас работает на предприятии. Ранее он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.