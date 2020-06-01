В Калужской области мужчину забили до смерти возле гаража

В Калужской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Козельска. В ближайшее время начнётся суд.

- Обвиняемый употреблял спиртное вместе со своим знакомым в гараже на территории Козельска, - рассказали KP40 в понедельник, 1 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между мужчинами возник конфликт, они вышли из гаража на улицу для выяснения отношений. Около гаража обвиняемый нанес своему знакомому не менее двух ударов кулаками в область головы, от нанесения которых потерпевший упал, после чего обвиняемый продолжил избиение. В результате нанесенных ударов потерпевший скончался в больнице.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».