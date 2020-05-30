В Калуге женщина нашла труп незнакомца в своей квартире

В Калуге следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего жителя областного центра. Он проходит обвиняемым по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

13 февраля нынешнего года в одной из калужских квартир хозяйка нашла тело мужчины.

- Женщина пояснила, что не знает погибшего, в квартире на протяжении длительного периода проживает ее 37-летний бывший сожитель, - пояснили в субботу, 30 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Он не работает, предоставляет жилье малознакомым людям для ночлега и совместного употребления спиртного.

По версии следствия, накануне в квартиру пришел 40-летний бомж. Между мужчинами возникла ссора, и 37-летний обвиняемый избил гостя, а затем ушел выпивать в квартиру по соседству.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.