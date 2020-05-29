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В Калуге задержали подозреваемого в нападении на женщину с ножом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.05.2020 18:22 1 368
В Калуге задержали подозреваемого в нападении на женщину с ножом

В Калуге 50-летнего мужчину подозревают в нападении на женщину с ножом. В пятницу, 29 мая, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- Между потерпевшей и ранее судимым 50-летним местным жителем произошел конфликт, - отмечают в полиции. - Женщина решила прекратить с ним отношения и попросила покинуть ее квартиру. Оскорбленный данным решением подозреваемый прошел на кухню, взял нож и, подойдя к женщине, остававшейся в прихожей, нанес предметом проникающий удар в брюшную полость. Находясь в шоковом состоянии, калужанка не сразу осознала происходящее. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая выбежала на улицу, где потеряла сознание. Увидев это с балкона, фигурант попытался скрыться, выбросив по дороге орудие преступления.

Прохожие вызвали полицию. Подозреваемого вскоре задержали. Женщину отвезли в больницу.

Сейчас расследование продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.05.2020 18:22 1 368
Тэги: криминал
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