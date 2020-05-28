В Калужской области покупатель дивана рискует сесть в колонию

В Малоярославецком районе 28-летнему мужчине грозит до шести лет колонии за кражу денег с банковского счета. В четверг, 28 мая, об этой истории рассказали в управлении МВД по Калужской области.

Как считают следователи, мужчина увидел в интернете объявление о продаже дивана и позвонил продавцам.

- Он сообщил о готовности приобрести мягкую мебель и даже пообещал произвести предоплату, - отмечают в полиции. - Якобы для осуществления денежного перевода подозреваемый попросил ничего не подозревающих граждан сообщить ему реквизиты их банковской карты и пароль-идентификатор. После этого при помощи «мобильного банка» списал около 6 тысяч рублей.

Расследование сейчас продолжается.