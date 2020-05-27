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За день со счетов калужан украли 358 000 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2020 13:42 11 1455
За день со счетов калужан украли 358 000 рублей

Сразу три жительницы Калужской области стали жертвами преступников. С их счетов украли в сумме 358 000 рублей, сообщили в среду, 27 мая, в управлении МВД по Калужской области.

- В Калуге звонивший представился потерпевшей сотрудником известной финансовой организации, - отмечают в полиции. - Злоумышленник сообщил женщине, что ее деньги пытаются перевести на другой счет. Калужанка подтвердила, что никаких движений по счету не предпринимала. Тогда ей предложили провести некие манипуляции, а затем продиктовать код из СМС. Что она и сделала. Получив полный доступ к сбережениям калужанки, преступники похитили у нее 52 900 рублей.

Спустя несколько часов аналогичным способом обманули женщин в Калуге и Обнинске. Они потеряли соответственно 39 000 рублей и 267 700 рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Виновникам грозит до шести лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2020 13:42 11 1455
Тэги: криминал
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