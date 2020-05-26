На улице в Калуге избили прохожего

В Калуге полиция возбудила уголовное дело по факту избиения молодого человека. Конфликт произошёл в ночь с 3 на 4 мая во дворе одного из домов.

Подозреваемому 24 года. Как рассказали во вторник, 26 мая, в пресс-службе УМВД по Калужской области, другого человека он бил руками и ногами. У пострадавшего тяжёлые травмы. Ранее мужчины не были знакомы. Что послужило причиной конфликта, пока не сообщается.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит до восьми лет колонии.