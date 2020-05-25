В Калуге до смерти забили человека

В Калуге завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего мужчины.

- По версии следствия, в ноябре 2019 года находясь в одном из домов деревни Шопино между злоумышленником и его знакомым произошла словесная ссора по незначительному поводу, после которой обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему удары ногами и руками в голову, - рассказали в понедельник, 25 мая, в прокуратуре Калужской области.

Пострадавшего отвезли в больницу, однако вскоре он скончался от отека головного мозга. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.