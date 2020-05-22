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Сам себя рассчитал: в Калужской области мужчина украл деньги у бывшего работодателя

Екатерина Киселева
Опубликовано: 22.05.2020 14:49 1 431
Сам себя рассчитал: в Калужской области мужчина украл деньги у бывшего работодателя

В Малоярославецком районе расследуется уголовное дело по факту кражи, сообщила сегодня, 22 мая, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В полицию обратился директор одного из магазинов райцентра и сообщил о краже 17 тысяч рублей. По его словам, накануне в торговую точку заходил один из его бывших рабочих. После его визита деньги и пропали. Они лежали в тумбочке, которая стояла в подсобном помещении.

Подозреваемого нашли. Им оказался 23-летний местный житель, уже имевший судимость. Молодой человек во всем сознался и рассказал полиции, что и не собирался похищать деньги. Все произошло спонтанно. Директор должен быть его рассчитать, но, когда подозреваемый пришел за деньгами, начальства на месте не оказалось. Он решил подождать директора в подсобном помещении. Потом парень вспомнил, что деньги для зарплаты обычно хранились в тумбочке, которая не закрывается на замок. Он забрал оттуда наличность и распорядился деньгами по своему усмотрению.

С молодого человека взяли подписку о невыезде. Часть денег он директору вернул и обещал полностью возместить ущерб.

Расследование продолжается.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 22.05.2020 14:49 1 431
Тэги: криминал кража
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