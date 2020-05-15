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В Обнинске женщина из-за ревности пырнула мужа ножом

Екатерина Киселева
Опубликовано: 15.05.2020 10:43 2 429
В Обнинске женщина из-за ревности пырнула мужа ножом

Как сообщила сегодня, 15 мая, пресс-служба регионального УМВД, в Обнинске  возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали супруги.

Выпив спиртного в компании общих знакомых, они вернулись домой, где поссорились на почве ревности. Женщина начала рассматривать в телефоне фотографии с бывшим мужем, что не понравилось нынешнему супругу. Дальше, со слов женщины, муж начал избивать ее. Чтобы защититься, она схватила нож и нанесла ему проникающую колото-резаную рану живота. Мужчина факт избиения жены отрицает.

Нож у супругов изъяли в качестве вещественного доказательства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Екатерина Киселева
Опубликовано: 15.05.2020 10:43 2 429
Тэги: криминал обнинск
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