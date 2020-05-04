Вороватый прохиндей обманул автозаправщика в Калуге

В понедельник, 4 мая, городской отдел полиции Калуги сообщил о задержании 18-летнего калужанина за кражу бензина.

Молодой человек, ранее судимый и привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, обманул автозаправщика. Когда ему залили бензин в бак, он прошел в помещение якобы для оплаты, затем вернулся и, сказав, что все оплачено, уехал не расплатившись. Сумма ущерба составила 1600 рублей.

Прохиндея удалость вычислить, и теперь он сядет. Для начала на скамью подсудимых, а там, если суд будет строг, и в колонию на срок до года.