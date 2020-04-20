В Калужской области сын спас женщину от разъярённого мужчины

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Кременки Жуковского района. Его подозревают в покушении на убийство.

- 17 апреля подозреваемый поссорился со своей сожительницей и нанес ей резаную рану шеи, а затем стал душить, - рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На крики о помощи в комнату зашел сын потерпевшей. Вдвоем они смогли помешать действиям злоумышленника. Потерпевшая доставлена в больницу, её здоровью причинен тяжкий вред.

По имеющимся у следствия данным, конфликт начался из-за подозрений мужчины в неверности сожительницы. Расследование сейчас продолжается.