В Калужской области гость убил хозяина квартиры

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего ранее дважды судимого жителя Тарусского района.

По версии следствия, 14 апреля этот человек находился в одной из квартир Тарусы, в которой он и еще пять человек некоторое время жили вместе с собственником.

- Обвиняемый поссорился с хозяином квартиры и нанес ему удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте, - рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Обвиняемый признался в совершении убийства и рассказал об обстоятельствах его совершения на месте преступления. Ранее и он, и погибший привлекались к уголовной ответственности за совершение краж, оба не работали.