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Стрельба на трассе М3 «Украина»: дело дошло до калужского суда

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.04.2020 16:22 2 692
Стрельба на трассе М3 «Украина»: дело дошло до калужского суда

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Брянска в убийстве и покушении на убийство. Во вторник, 14 апреля, об этом рассказали KP40 в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемым по делу проходит 50-летний мужчина из Брянска. По версии следствия, 30 июня 2019 года этот человек вместе со своим знакомым встретился на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе Калужской области с двумя братьями из Брянска. Мужчины собирались урегулировать некие разногласия по поводу денег.

- Между сторонами произошел конфликт с применением травматического и огнестрельного оружия, - отмечают в СК. - Одному из братьев обвиняемый произвел прицельный выстрел в спину. Злоумышленник также ранил второго брата, однако в связи с окончанием патронов и полученными ранениями от оказанного сопротивления со стороны потерпевших обвиняемый прекратил стрельбу и скрылся. Впоследствии потерпевшие и обвиняемый обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения Брянска. Потерпевший, получивший ранение в спину, в тот же вечер скончался.

В ближайшее время начнётся суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.04.2020 16:22 2 692
Тэги: криминал
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