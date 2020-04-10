В Калужской области споры об авторитете довели до убийства

Калужские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего жителя Жуковского района. Его обвиняют в убийстве, рассказали KP40 в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, 5 июля 2018 года обвиняемый распивал спиртное в гараже со своим другом и ранее незнакомым 57-летним местным жителем.

- С последним у обвиняемого произошел конфликт, - отмечают в СК. - Мужчины стали спорить, кто из них более авторитетный, а затем начали драться. В ходе конфликта обвиняемый сдавил шею потерпевшему тряпкой и задушил его. Тело погибшего злоумышленник дотащил до канализационного люка, расположенного там же, в гаражном кооперативе, и скинул в люк, закрыв сверху крышкой. Спустя четыре дня погибший был обнаружен.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.