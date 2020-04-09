В Калужской области москвич стрелял в знакомого

В Калужской области 58-летнему жителю Москвы грозит четыре года колонии за преступления, которые были совершены осенью 2019 года. В четверг, 9 апреля, об этом рассказали KP40 в прокуратуре региона.

- Установлено, что обвиняемый хранил на даче найденные винтовку конструкции Мосина и 80 патронов к ней, - отмечают в ведомстве. - Он же в феврале 2019 года на своем приусадебном участке в ходе конфликта со своим знакомым дважды выстрелил ему в ноги из охотничьего карабина «Вепрь», причинив своими действиями легкий вред здоровью, при этом угрожал потерпевшему убийством.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.