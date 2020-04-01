В центре Калуги парня ударили ножом

В центре Калуги молодого человека несколько раз ударил ножом его знакомый. Инцидент произошёл неделю назад у пиццерии в районе перекрёстка улиц Кирова и Рылеева, сообщили в среду, 1 апреля, в управлении МВД по Калужской области. Тогда заведения общественного питания и торговые центры ещё работали.

- По предварительным данным, между ранее знакомыми молодыми людьми произошел словесный конфликт, в результате которого гражданин нанес своему оппоненту ножевые ранения, - говорят в полиции. - Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится полицейская проверка.