В Калуге ждёт суд бывшую сотрудницу Роспотребнадзора

В калужском СК завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летней бывшей сотрудницы областного управления Роспотребнадзора. 51-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. Ей грозит до шести лет колонии.

По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя 15 тысяч рублей за оказание содействия в снижении размера штрафа по административному делу. При этом женщина обманула предпринимателя, так как принимать мер к снижению штрафа не собиралась, поскольку не имела такой возможности, рассказали KP40 в понедельник, 30 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.