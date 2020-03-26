Калужского полицейского заподозрили в получении крупной взятки

В Калужской области задержан оперуполномоченный территориального органа внутренних дел. Его подозревают в получении взятки в значительном размере, рассказали KP40 в четверг, 26 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в значительном размере».

- Оперуполномоченный получил от местного жителя взятку в размере 100 тысяч рублей, за сокрытие от учета и регистрации факта хищения деревянного сруба, принадлежавшего местному жителю, и непривлечение к уголовной ответственности лица, совершившего эту кражу, - отмечают в СК. - Преступление выявлено в результате оперативной работы регионального УФСБ и службы собственной безопасности областного УМВД.

В управлении МВД по Калужской области в свою очередь отмечают, что в отношении сотрудника назначена служебная проверка.

- В случае установления вины полицейского, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, - подчёркивают в полиции.