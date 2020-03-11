В Калужской области санитарный врач попался на вымогательстве

В ближайшее время начнётся суд над главным санитарным врачом одной из птицефабрик Дзержинского района. В среду, 11 марта, об этой истории рассказали в калужской областной прокуратуре.

- В августе 2019 года главный санитарный врач птицефабрики потребовал от заместителя директора коммерческой организации, оказывающей птицефабрике клининговые услуги, передать ему денежные средства в размере 210 тысяч рублей за продолжение сотрудничества и не расторжение действующего договора на оказание услуг, - отмечают в ведомстве.

После этого заместитель директора обратилась в правоохранительные органы. Передача денег проходила под контролем оперативников.

По статье «Коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, в крупном размере» предполагаемому виновнику грозит до 9 лет колонии.