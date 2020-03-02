Москвич порезал себя после ссоры с женщиной в Балабаново

Квартира в Балабаново, где едва не погиб человек.

В Боровском районе с резаными ранениями в больницу попал 35-летний житель Москвы. Инцидент произошёл в Балабаново, рассказали kp40 в понедельник, 2 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По информации следствия, мужчина и его сожительница приехали на выходные в Балабаново, где у них есть квартира. В ходе ссоры мужчина вспылил и поранил себя, женщина не пострадала.

- В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, - подчёркивают в СК. - Следователи встретились с мужчиной в больнице и провели с ним беседу относительно случившегося и недопущения подобных ситуаций в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.