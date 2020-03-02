Начинается суд над калужским педофилом, который показывал половые органы девочкам

В ближайшее время начнётся над 58-летним жителем Обнинска. Его обвиняют в шести случаях развратных действий по отношению к малолетним. Преступления были совершены в течение пяти лет – с 2014 по 2018.

- По версии следствия, мужчина выходил на улицу и вблизи детских учреждений привлекал внимание девочек и показывал им обнаженные половые органы, - рассказали в понедельник, 2 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Среди потерпевших семь малолетних в возрасте от 6 до 9 лет. Дети не могли оказывать сопротивления противоправным действиям обвиняемого, в силу своего возраста не понимали характер совершаемых действий. Аналогичные действия мужчина совершил в отношении двух подростков 14 и 15 лет. Несовершеннолетние поняли, что действия мужчины имеют сексуальную направленность, и убежали.

В ходе расследования проведена экспертиза, которая показала отсутствие у девочек склонности к фантазированию и повышенной внушаемости. Однако установить личность мужчины, совершавшего противоправные действия, сразу не удалось. Следствие по делам приостанавливалось. Нашли его только в феврале 2019 года. Мужчину задержали с поличным.

Экспертиза пришла к выводу, что обвиняемый страдает расстройством сексуального предпочтения, но во время совершения преступления понимал характер своих действий и мог руководить ими.