Жителя Калужской области пытались топором убить в бане

В селе Ульяново на прошлой неделе на мужчину напали с топором в бане. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, рассказали в пятницу, 21 февраля, в прокуратуре Калужской области.

По предварительной версии, виновник и жертва вместе выпивали.

- Между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого хозяин бани нанес удар топором в голову своему знакомому, - отмечают в прокуратуре. - От полученного повреждения потерпевший потерял сознание, а злоумышленник, посчитав, что совершил убийство, покинул место происшествия.

Но на самом деле пострадавший был жив. Чуть позже его отвезли в больницу, и врачи смогли спасти жизнь человеку.

Предполагаемый виновник задержан. Ему грозит до 15 лет колонии.