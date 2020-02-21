Двое заключенных сбежали из колонии в Медыни

Из колонии-поселения в Медыни сбежали двое заключенных. Инцидент произошёл ещё в январе, однако рассказали об этом в прокуратуре Калужской области только в пятницу, 21 февраля.

- Они воспользовались отсутствием надлежащего надзора со стороны сотрудников колонии и совершили побег, - говорится в сообщении ведомства. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий беглецы в течение суток были задержаны и доставлены в колонию.

По информации прокуратуры, девять должностных лиц, включая руководство исправительного учреждения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Осужденным по новому уголовному делу грозит до 5 лет заключения.