Москвичка лишилась телефона в боровском кафе

В Боровском районе жительницы Москвы лишилась телефона в кафе. В пятницу, 21 февраля, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- Потерпевшая отдыхала в кафе, оставила ненадолго без присмотра свою сумку, после чего обнаружила, что из нее пропал мобильный телефон популярной марки и денежные средства, - говорят в полиции.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что телефон и деньги украла одна из посетительниц. Это 31-летняя жительница Боровска.

За кражу ей грозит до 5 лет колонии.