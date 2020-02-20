Убийцу из общежития нашли в Малоярославце

На прошлой неделе в одном из общежитий Малоярославца нашли тело 56-летнего мужчины с колото-резаным ранением. В четверг, 20 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета рассказало, как искали предполагаемого виновника.

- Первоначально была получена информация о нахождении в квартире на момент происшествия трех мужчин, которые распивали спиртное, - отмечают в СК. - Была выдвинута версия о том, что убийство одного из них совершил кто-то из находившихся в квартире.

При этом на допросах оба сообщали, что были сильно пьяны и уснули, а когда проснулись - обнаружили тело товарища без признаков жизни.

- Около дома был обнаружен нож со следами вещества бурого цвета, - говорят следователи. - Нож направили на генетическую экспертизу. Согласно выводам эксперта, на орудии выявлены следы крови, из которых выделено два гепотипа: погибшего и одного из тех, с кем он провел свой последний вечер. Далее следственная группа подробнейшим образом допросила многочисленных соседей и поминутно установила передвижения жителей общежития, в том числе двух приятелей погибшего. В результате собранных доказательств следствие пришло к выводу, что преступление совершено 51-летним знакомым убитого мужчины, кровь которого обнаружена на ноже.

Предполагаемый виновник задержан. Расследование сейчас продолжается.