Женщина резала хлеб и убила мужа

В Сухиничском районе возбудили уголовное дело в отношении 56-летней женщины. Её подозревают в убийстве мужа, рассказали нам в среду, 19 февраля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 16 февраля женщина находилась вместе со своим мужем в их квартире, где между ними возникла ссора, - отмечают в СК. - В это время подозреваемая, которая до этого резала хлеб, подошла к мужу и нанесла один удар ножом в область грудной клетки.

От ранения мужчина умер на месте.

Следователям женщина рассказала, что муж постоянно её избивал и оскорблял.

- В ходе расследования будет проверена версия защиты о совершении преступления в состоянии аффекта, - отмечают в Следственном комитете. - Расследование продолжается.