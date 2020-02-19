Мужчина напал на бывшую жену и стрелял в человека на глазах у ребёнка

33-летнему жителю Людиново грозит до 11 лет колонии за разбойное нападение на бывшую жену.

Всё произошло в середине прошлого года. Подозреваемый в пьяном виде проникнул в квартиру бывшей жены.

- Угрожая ей оружием в присутствии несовершеннолетнего сына и знакомого, он требовал передачи ему 10 тысяч рублей, - рассказали в среду, 19 февраля, в прокуратуре Калужской области. - Потерпевшая ответила ему отказом, после чего обвиняемый выстрелил в находившегося там же 33-летнего мужчину.

После этого, говорят следователи, потерпевший упал и потерял сознание, а обвиняемый похитил из сумки женщины 1400 рублей и скрылся.

К счастью, раненого человека удалось спасти.

В то же время при обыске у обвиняемого нашли взрывчатое вещество – 15 граммов бездымного пороха.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.