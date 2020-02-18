21-летний парень из Малоярославца попался на продаже детской порнографии

До 10 лет колонии грозит 21-летнему жителю Малоярославца за распространение детской порнографии. Во вторник, 18 февраля, о завершении расследования рассказали в калужском региональном управлении СК.

- Молодой человек хранил многочисленные файлы с порнографическим изображением несовершеннолетних в хранилище файлов в интернете и по запросу пользователей отправлял им эти файлы, получая за это денежное вознаграждение, - отмечают в СК. - Преступная деятельность обвиняемого выявлена сотрудниками УМВД по Калужской области.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.