Подростка избили на улице в Калуге: один из виновников пропал

40-летнему жителю Калуги, имеющему гражданство Молдовы, на днях вынесли приговор. Его признали виновным в разбойном нападении на Грабцевском шоссе, рассказали 14 февраля в областном управлении Следственного комитета.

Этот инцидент произошёл в июле прошлого года. Как установил суд, подсудимый и его 19-летний племянник подошли к 16-летнему юноше и поинтересовались о наличии сигарет. Юноша сказал, что у него их нет. Тогда разбойники избили парня и забрали мобильный телефон и серебряную цепочку.

Пострадавший подросток попал в больницу с переломом нижней челюсти.

Виновника отправили на шесть лет в колонию строгого режима. Он также должен выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей. Как подчёркивают следователи, этот человек только в 2018 году освободился из колонии, где сидел за убийство своей сожительницы.

А вот второй обвиняемый объявлен в розыск. Пока его не могут найти.