Труп мужчины нашли в квартире на Радищева

В четверг, 13 февраля, в квартире одного из домов на улице Радищева в Калуге нашли тело 48-летнего мужчины.

- По предварительным данным, погибший скончался в результате тупой травмы тела за два дня до его обнаружения, - рассказали kp40 в пятницу в калужском областном управлении Следственного комитета. - Сотрудниками уголовного розыска установлены лица, входившие в круг общения погибшего, а также получены данные о том, что накануне между ним и его знакомым в ходе распития спиртного произошел конфликт с применением физической силы.

Подозреваемым по делу проходит 36-летний калужанин. Его планируют заключить под стражу. Расследование сейчас продолжается.

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