Калужанин порезал себя, чтобы подставить друга

В Калужской области 56-летнему мужчине грозит до шести лет колонии за ложный донос на своего знакомого.

Преступление произошло в октябре прошлого года в Малоярославецком районе.

- Обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым, - рассказали 13 февраля в прокуратуре Калужской области. - В ходе возникших неприязненных отношений, желая обвинить последнего в совершении тяжкого преступления, обвиняемый порезал себе предплечье ножом, который вложил в руку заснувшему приятелю, после чего обратился в полицию с заявлением о совершении преступления.

Но расследование показало, что на самом деле всё было инсценировкой.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.