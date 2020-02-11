Убийца забыл, за что зарезал жертву

30-летнему мужчине из Боровска грозит до 15 лет колонии за убийство. Во вторник, 11 февраля, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.

- Вечером 2 декабря 2019 года обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков в компании знакомых в одном из домов в Думиничах поссорился с 36-летним товарищем, - говорят в СК. - Причину ссоры сам обвиняемый вспомнить не смог, а присутствующие в доме знакомые пояснили, что не поняли.

Следователи заявили, что обвиняемый взял со стола кухонный нож и дважды ударил своего знакомого в грудь. Тот скончался.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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