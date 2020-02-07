Что стало с американцем, который напал на полицейского в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Обнинске расследовалось уголовное дело, возбуждённое в отношении 69-летнего гражданина США. Мужчину обвиняли в применении насилия в отношении полицейского. На днях ему вынесли приговор.

Инцидент произошёл 7 октября прошлого года.

- Между осужденным, находящимся в квартире знакомого, произошел конфликт с хозяйкой данной квартиры, - рассказали в пятницу, 7 февраля, в прокуратуре Калужской области. - По вызову прибыл участковый. На предложение предъявить документы осужденный умышленно нанес полицейскому один удар кулаком в область лица, чем причинил ему физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Иностранца отправили в колонию-поселение на год. Его туда отвезут под конвоем.