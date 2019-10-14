Американец напал на обнинского полицейского

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего гражданина США. В понедельник, 14 октября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Мужчина временно проживал в Обнинске у своей знакомой. В августе у него закончилось разрешение на проживание в России. Когда они поссорились, хозяйка квартиры вызвала полицейских.

- В ходе проверки документов мужчина нанес полицейскому один удар кулаком в лицо, причинив физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, - отмечают в прокуратуре.

По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» американцу грозит до 5 лет колонии.

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