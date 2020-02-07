Калужского убийцу нашли в Подмосковье

Калужские следователи в пятницу, 7 февраля, рассказали о задержании подозреваемого в убийстве.

В минувшем ноябре на территории старой фермы в деревне Папино Жуковского района нашли тело гражданина Узбекистана. Экспертиза показала, что мужчину задушили.

- Погибший подрабатывал на производстве тротуарной плитки вместе с земляком, который сразу после произошедшего тоже пропал, - отмечают в калужском региональном управлении СК. - Изучив обстоятельства совершения преступления, а также предшествующие и последующие события, следователи заподозрили второго мигранта в причастности к убийству. В феврале на территории Московской области задержан 44-летний гражданин Узбекистана.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.