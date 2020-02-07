Перепутавшему квартиру калужанину сломали руку

В Калуге бывшему участковому полиции грозит до 10 лет колонии. 31-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Инцидент произошёл вечером 31 декабря 2018 года. Участковый доставил в отдел полиции 59-летнего калужанина.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, перепутал свою квартиру с квартирой на другом этаже, стучался в двери, в связи с чем соседи, испугавшись, вызвали наряд полиции, - рассказали в четверг, 6 февраля, в СК по Калужской области. - По прибытии в отдел полиции сотрудник дежурной части занимался оформлением документов и изъятием вещей и предметов у доставленного в отдел человека для последующего направления в камеру административно задержанных. В это время участковый превысил свои полномочия и необоснованно применил физическую силу в отношении задержанного - схватил его за правую руку и резко согнул ее за спину. Своими действиями сотрудник полиции причинил перелом плечевой кости и другие повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Как отмечают в СК, спустя час сотрудник дежурной части заметил, что у задержанного калужанина рука находится в неестественном положении, и вызвал скорую.

- Участковый сообщил, что принял решение о применении физической силы в связи с тем, что задержанный, по его мнению, оказывал сопротивление, - отмечают следователи. - Однако записи с камер видеонаблюдения это не подтвердили.

По результатам служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел. В ближайшее время начнётся суд.