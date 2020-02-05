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Крупную партию наркотиков нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.02.2020 12:13 0 651
Крупную партию наркотиков нашли в Калужской области

В Балабаново полицейские на днях задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в торговле наркотиками. У него нашли более 300 граммов различных наркотических веществ, рассказали в среду, 5 февраля, в прокуратуре Калужской области.

- Мужчина незаконно приобретал крупные партии наркотического средства в интернете, - говорят в полиции. - Хранил запрещенные вещества при себе до момента сбыта. Через некоторое время ему поступал так называемый «заказ». Приобретенные им ранее вещества он расфасовал в свертки, при этом помещая их в художественную глину. После чего прятал готовый товар в оборудованные тайники.

Подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.02.2020 12:13 0 651
Тэги: криминал
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