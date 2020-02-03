Женщина выпивала в одиночестве и пошла резать любимого

В Малоярославецком районе женщине грозит до 10 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю.

В один из вечеров они вместе выпивали дома.

- После застолья гражданин отправился спать, а женщина, оставшись на кухне, продолжила выпивать в одиночестве, - рассказали в понедельник, 3 февраля, в пресс-службе ОМВД по Малоярославецкому району. - Через некоторое время она взяла со стола кухонный нож и направилась в комнату, где находился сожитель. Мужчина крепко спал, лежа на животе. Гражданка наклонилась над спящим и несколько раз нанесла ему удары ножом в спину. Гражданин проснулся от резкой боли и, увидев возлюбленную с ножом в руках, быстро поднялся с кровати и стал убегать. Схватив на ходу свою куртку и мобильный телефон, он выбежал из дома на улицу, и сразу же позвонил в медицинское учреждение с просьбой о помощи. На вызов потерпевшего незамедлительно приехала бригада скорой помощи, которая не только доставила его в медицинское учреждение, но и сообщила о произошедшем в территориальный орган внутренних дел.

Полицейским женщина заявила, что во время застолья пара поссорилась, и на преступление она пошла из-за обиды.

Расследование сейчас продолжается.