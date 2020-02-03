Студент обменял в магазинах Калуги и Тулы 80 тысяч поддельных рублей

20-летнему студенту из Тюмени грозит до восьми лет лишения свободы. В понедельник, 3 февраля, об этом деле рассказали в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, молодой человек временно жил в Москве и решил подзаработать незаконным способом.

- Испытывая финансовые затруднения, студент решил сбывать поддельные денежные купюры, достоверно зная о незаконности данных действий, - подчёркивают в прокуратуре. - На одном из сайтов за 45 тысяч рублей он заказал 25 поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей.

В Москве студент промышлять побоялся и решил ездить в Калугу и Тулу, заявляют следователи. Помогал ему приятель с машиной:

- Юноша заходил в магазин, делал покупку на 300-400 рублей и получал сдачу с поддельной купюры достоинством 5 тысяч рублей.

Предполагаемый виновник успел сбыть как минимум 16 поддельных купюр, говорится в сообщении прокуратуры.

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