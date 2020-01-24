В калужских колониях изъяли 648 телефонов

В Калужской области за 2019 год 25 человек оштрафовали за попытку передать осужденным в колонию запрещенных предметов. В пятницу, 24 января, об этом рассказали в пресс-службе областного УФСИН.

Чаще всего в качестве запрещенных предметов фигурировали телефоны.

- За прошлый год количество изъятых средств сотовой связи составило 648 штук, из них при доставке 349, при этом правонарушители использовали различные ухищренные способы, - говорится в сообщении ведомства. - Однако благодаря бдительности и быстрому реагированию сотрудников все попытки доставки запрещенных предметов на режимную территорию своевременно пресекались.

Кроме этого, в колонии пытались передать деньги, алкоголь и наркотики.