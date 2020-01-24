Людиновской чиновнице вынесли приговор за мошенничество

Бывшую главу администрации деревни Игнатовка Людиновского района признали виновной в шести эпизодах мошенничества. Преступления совершены в конце 2015 и начале 2016 годов.

- Женщина заключила шесть фиктивных договоров подряда с одним из индивидуальных предпринимателей Людиново на выполнение работ по благоустройству территории на общую сумму более 300 тысяч рублей, - рассказали в пятницу, 24 января, в прокуратуре Калужской области. - Однако фактически работы, предусмотренные договорами, не выполнялись, при этом были оплачены в полном объеме за счет бюджетных средств на основании фиктивных отчетных документов.

Перечисленные на счет индивидуального предпринимателя деньги чиновница присвоила.

За это женщину приговорили к штрафу в 150 тысяч. Кроме того, она должна будет вернуть в бюджет те 300 тысяч и полтора года не сможет работать на госслужбе.

С должности главы администрации женщину уволили.

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