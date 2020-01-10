Обманувшую калужанок мошенницу нашли в Челябинске

26-летнюю женщину из Челябинской области подозревают в мошенничестве. Все пострадавшие - из Калужской области. Об этих случаях в пятницу, 10 января, рассказали в УМВД по Калужской области.

В Жиздре пенсионерка разместила в интернете объявление о продаже квартиры. Её позвонила женщина, заявившая, что готова купить недвижимость. Она даже вызвалась перевести предоплату.

- Получив информацию, в каком банке находится счет продавца, незнакомка объяснила, что ее банковская карта открыта в ином финансовом учреждении и для перевода задатка нужна помощь, - отмечают в полиции. - Пенсионерка направилась к банкомату и под диктовку «покупателя» провела манипуляции по своей карте. После чего со счета женщины списали 143 тысячи рублей.

Позже по такой же схеме лишилась 234 тысяч жительница Людиново.

А уже после задержания подозреваемой стало известно о её причастности к преступлению в Обнинске.

Следствие сейчас продолжается.