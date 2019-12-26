Вынесен приговор за убийство ради обнинской квартиры

Гараж, в котором спрятали тело.

На днях суд вынес приговор членам группы, которых признали виновными в убийстве пенсионера. На преступление они пошли, чтобы завладеть квартирой и деньгами обнинца. Об этой истории мы рассказывали ещё два года назад.

- 56-летний житель Калужской области вошел в доверие к 63-летнему обнинцу и выяснил у пенсионера информацию об отсутствии родственников и о намерении продать квартиру, - рассказали в среду, 25 декабря, в СК по Калужской области. - После чего злоумышленник организовал убийство мужчины в целях завладения его квартирой и другим имуществом.

Суд установил, что по заказу организатора в конце января 2017 года двое украинцев убили пенсионера в его же квартире. Тело мужчины, завернутое в ковер, они вывезли в Мещовский район и спрятали в подвальном помещении гаража.

С помощью мошеннических схем квартиру убитого переоформили на одного из преступников, а со счетов жертвы украли более 900 тысяч рублей.

- Сообщение о безвестном исчезновении мужчины поступило в конце июня 2017 года, - отмечают следователи. - В ходе его проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что в марте на имя пропавшего в Республике Крым оформлен новый паспорт взамен якобы утраченного. На фотографиях в «новом» паспорте и ранее выданном изображены разные лица. В мае по доверенности оформлена купля-продажа трехкомнатной квартиры пропавшего. Получив эти данные, следователи СК России возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Виновными признаны четыре жителя Калужской области, их приятель из Псковской области, жительница Республики Крым и два гражданина Украины.

Организатора преступления отправили в колонию на 18 лет, исполнителей убийства – на 15 и 15 с половиной лет. Трое подсудимых, участвовавших в совершении мошенничества, получили от 5 до 6 лет лишения свободы.

- Дело в отношении еще двух участников преступной группы рассматривалось отдельно в связи с заключением обвиняемыми досудебных соглашений, эти фигуранты также приговорены к различным срокам лишения свободы, - подчеркивают в СК.