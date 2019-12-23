Коллеги избили хозяина квартиры и подожгли тело

На прошлой неделе в Товарково в сгоревшей квартире нашли тело 34-летнего мужчины. Однако погиб он не от дыма. Об этом деле в понедельник, 23 декабря, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, владелец квартиры скончался от тупой травмы грудной клетки с множественными переломами.

- В ходе расследования было установлено, что к данному происшествию причастны двое граждан 27 и 37 лет, - отмечают в СК. - Молодые люди работали вместе с потерпевшим, а после смены решили распить спиртное в его квартире. В какой-то момент потерпевшему не понравилось, что один из гостей стал хозяйничать в его квартире, и сделал мужчине замечание, чтобы тот вел себя скромнее. На этой почве произошел конфликт, в ходе которого двое гостей избили хозяина квартиры.

Чтобы скрыть следы преступления, предполагаемые виновники подожгли квартиру, говорят следователи.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» мужчинам грозит до 15 лет колонии.