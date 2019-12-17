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Труп мужчины нашли в калужском подъезде

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 17.12.2019 17:07 0 3921
Труп мужчины нашли в калужском подъезде

В ночь на 15 декабря в подъезде одного из домов в Калуге нашли тело 56-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержана его гражданская жена. Женщине 45 лет.

- При осмотре места происшествия в их квартире в стиральной машине обнаружена одежда сожительницы с пятнами бурого цвета, все ножи, в отличие от другой посуды в доме, были тщательно вымыты, - рассказали во вторник, 17 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Накануне пара и их 4-летний ребенок в торговом центре закупили детские вещи и подарки к Новому году, а также две бутылки водки.

Следователи считают, что преступление произошло после совместной пьянки.

- Подозреваемая соседями характеризуется отрицательно, ранее была судима за совершение преступлений в отношении того же сожителя, в том числе за удар ножом в спину мужчины, - подчеркивают в СК. - Несколько лет назад она отбывала наказание в виде лишения свободы, а за преступление, совершенное ею после рождения девочки, ей была предоставлена отсрочка от исполнения наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

Женщина арестована. Ребенка отправили в социальное учреждение. Будет рассматриваться вопрос лишения калужанки родительских прав. Расследование продолжается.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 17.12.2019 17:07 0 3921
Тэги: криминал
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